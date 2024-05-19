Також повідомлялося про вибухи в Перевальному, де базується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи та чути звуки пострілів. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що перекрито незаконно збудований росіянами Кримський міст. Звуки вибухів чути в Севастополі – там працює ППО окупантів, також росіяни підняли в небо авіацію.

Гучно у Євпаторії та Саках. Крім того, вибухи лунали в Перевальному, де базується 126 бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Також, імовірно, було уражено корабель противника.

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"3 прильоти в одну точку, в якийсь корабель. В районі Інженерної бухти Севастополя. Зараз стовп диму чорного, але вогню чомусь не видно", – пише "Кримський вітер".

Згодом автори телеграм-каналу повідомили про вибухи та постріли в окупованих Армянську та Джанкої.

Оновлено 00:55: Зараз БПЛА літає над Старокримським полігоном по ньому стріляє росПВО, повідомляє "Кримський вітер" із посиланням на підписників. Також на аеродромі Кіровське чути стрілянину.

Оновлено 01:02: Підписники каналу "Кримський вітер" повідомляють, що найбільше вибухів та пострлів по цілях було в районі Південної бухти окупованого Севастополя.

"Бавовна" в окупованому Криму: інші новини

В ніч проти 17 травня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Вже вдень стало відомо, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони організували атаки у Севастополі, а також у Новоросійську та Туапсе.

Джерела УНІАН повідомили, що у Севастопольській бухті всю ніч відбувалося "фаєр-шоу". Прилетіло і по електропідстанції "Севастопольська", це призвело до відключень електроенергії.

Також нещодавно було завдано удару по аеродрому "Бельбек". На супутникових знімках видно згорілі корпуси літаків МіГ-31. На одному з кадрів також помітно практично повістю знищений МіГ-29.

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