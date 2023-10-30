Втім, очевидці повідомляють, що є "прильоти" внаслідок атаки.

У міністерстві оборони РФ заявили, що Україна атакувала Крим крилатими ракетами, але всі цілі нібито вдалося збити.

Як повідомили у прес-службі міністерства, чергові засоби ППО в Криму нібито перехопили аж вісім ракет Storm Shadow.

"30 жовтня близько 13.00 за Москвою припинено спробу атаки "київського режиму" вісьмома крилатими ракетами Storm Shadow по об'єктах на півострові Крим. Внаслідок відбиття атаки черговими засобами ППО всі ракети збито", - йдеться у повідомленні.

Атака на Крим 30 жовтня

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. За свідченнями очевидців, "бавовна" завітала у Саки та Севастополь.

Як повідомив місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв, у Севастополі працювала ППО. У мережі з'явилися фото, на яких видно "приліт" в районі Стрілецької бухти. Наразі місцеві пабліки ідентифіковують, куди влучили ракети.

Згодом Развожаєв заявив, що над містом нібито збили дві повітряні цілі. Втім, уламки збитих ракет нібито впали на територію школи. Небезпека нової атаки зберігається.

Крім того, повідомляється про влучання по аеродрому в Новофедорівці. Деталі уточнюються.

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