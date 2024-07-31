Удару було завдано по складу зберігання озброєння і військової техніки біля міста.

У Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували удар по російському місту Курськ.

Як зазначається у повідомленні на сторінці ГШ ЗСУ у Facebook, Сили оборони України продовжують ефективно вражати важливі військові об’єкти російських окупантів.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється. Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Далі буде… Слава Україні!", - зазначили у Генштабі.

Вибухи у Курську - подробиці

Як повідомлялося раніше, уночі місто Курськ в Росії опинилося під новою атакою. Після вибухів на одному з об'єктів почалася масштабна пожежа.

Після 01:00 місцеві Telegram-канали повідомили, що в місті "гучно", а незабаром з'явилося відео серйозної пожежі. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив цю інформацію в Telegram.

"У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", - додав він.

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