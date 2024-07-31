Загоряння підтвердила місцева влада.

Цієї ночі російський Курськ опинився під новою атакою. Після вибухів на одному з об'єктів почалася масштабна пожежа.

Після 01:00 місцеві Telegram-канали повідомили, що в місті "гучно". Незабаром з'явилося відео серйозної пожежі. Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив цю інформацію в Telegram.

"У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", - додав він.

Відео дня

Вибухи в Курській області

Нагадаємо, 28 липня російський регіон безуспішно відбивався від безпілотників. Місцева влада заявила про збиття щонайменше 12 БПЛА літакового типу, проте незабаром у мережі з'явилися кадри пожежі.

Наступного дня в Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про ураження російської нафтобази "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози.

Відомо, що операцію провела Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Це не перший успішний удар по об'єктах нафтопереробної промисловості РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: