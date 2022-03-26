Сьогодні окупанти випустили кілька ракет по Львову.

Російські окупанти в результаті обстрілу Львова влучили у завод та нафтобазу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький під час брифінгу.

"Сьогодні було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один з них влучив у нафтобазу в самому Львові у житловому кварталі. Другий – по об'єкту оборонної структури - по заводу, який розташований також у житловому масиві", – сказав Козицький.

За його словами, по обох об'єктах було завдано по два удари, наразі триває гасіння пожежі.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що сьогоднішніми ударами агресор "передає вітання" президенту Байдену.

"Це вже другий удар за останній тиждень. Удари чітко по об'єктах інфраструктури. Руйнування достатньо серйозні. Ударною хвилею пошкоджено інфраструктура освіти. Це є школа, садочок. Повилітали вікна. Єдине що добре – ніхто не загинув. Я думаю, що сьогоднішніми ударами агресор передає "вітання" президенту Байдену, який знаходиться у Польщі", – сказав Садовий.

Раніше міський голова показав наслідки обстрілів, опублікувавши відео з однієї з постраждалих шкіл.

"Я – в одній із львівських шкіл, яка знаходиться неподалік об'єкту, куди влучили ракети. Вікна повилітали, але люди усі живі. Це найголовніше", – сказав Садовий на оприлюдненому відео.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову. Через бомбардування постраждали п'ятеро людей і загорівся склад з паливом.

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