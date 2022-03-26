Житлова інфраструктура міста не постраждала.

У Львові внаслідок обстрілу окупантів горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала", - зазначив він.

За словами Садового, на місці працюють всі відповідні служби.

Мер закликав містян залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову. Мер міста не уточнив деталей та закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару й залишатися в укриттях.

У соцмережах містяни повідомляють, що чули кілька вибухів.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць. За даними ОВА, в результаті ракетних ударів постраждало п'ятеро людей.

Обстріл Яворівського полігону

У ніч на 13 березня російські окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.

Внаслідок обстрілу загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.

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