Патрульні діставали постраждалих з-під завалів.

Патрульні показали перші хвилини після удару по Львову. Відео з бодікамер опубліковано на сторінці патрульної поліції України у Facebook.

Так, на місце російського удару, де внаслідок вибуху під завалами опинилися люди, прибули патрульні 2-го батальйону. Вони почаливідкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими опинилися 29-річна жінка та 26-річний чоловік. В цей час ще існувала загроза повторних ударів.

Травмованих людей вдалося витягти. Чоловіка доправили до лікарні, жінка відмовилася від госпіталізації. За останніми даними, внаслідок російського удару загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

Атака на Львів 19 вересня: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники випустили по території України декілька груп дронів типу "Shahed". Частина з них дісталася і західних областей, зокрема, Львівщини.

Внаслідок атаки був "приліт" по промисловому складу у Львові. Місцева влада повідомила, що зайнялася пожежа. З-під завалів врятували людину.

Мер міста Андрій Садовий згодом повідомив про знищення складів з вікнами та побутовою хімією, а також приміщення з гуманітарною допомогою місії КАРІТАС-СПЕС.

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