Пожежі намагаються ліквідувати третю годину поспіль.

Львів продовжує оговтуватися після атаки на місто. Рятувальники третю годину ліквідовують наслідки ранкових "прильотів".

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на одному з атакованих складів.

"Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - повідомив Садовий.

Мер зауважив, що наслідки ворожої атаки надзвичайно складні, адже КАРІТАС напередодні отримав велику партію гуманітарної допомоги, яку помістили на ці склади. Зокрема, там були генератори та теплий одяг, який мали відправити в інші області.

"Зараз це все горить. Горять і продукти харчування, легка промисловість... Всі збентежені, адже збитки вимірюються не у мільйонах, навіть не в десятках мільйонів. Це сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації та матеріальних цінностей" - зазначив Садовий.

На відео мер зауважив, що жертв нема, але перед цим повідомив, що під завалами знайшли тіло чоловіка, що працював на одному зі складів. Ще один юнак отримав поранення, його ушпиталили. Кілька львів'ян звернулися за медичною допомогою, але від шпиталізації відмовились.

Атака на Львів 19 вересня

Рано вранці 19 вересня російські загарбники вкотре атакували українські міста безпілотними літальними апаратами. Серія гучних вибухів пролунала у Львові.

Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький повідомив, що повітряна тривога була оголошена в області о 03:40 і тривала майже 2,5 години. За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Є влучання у склади. На місці працюють рятувальники.

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