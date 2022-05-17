На кадрах видно, як українські воїни послідовно виходять із заблокованого комбінату невеликими групами.

На заблокованому маріупольському заводі "Азовсталь" триває операція з порятунку українських воїнів. Процес зафільмували з дрона.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно, як українські захисники послідовно виходять із заблокованого заводу невеликими групами. Деякі військові несуть, ймовірно, поранених побратимів. На час евакуації росіяни припинили вогонь.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

Водночас у Держдумі РФ хочуть заборонити обмін військових полку "Азов", який тримав оборону Маріуполя.

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