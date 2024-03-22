Триває масований обстріл України.

Під час нічної масованої атаки росіяни вже завдали вісім ракетних ударів по Запоріжжю, є руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. "8 ракетних ударів ворог наніс по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - зазначив він.

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Оновлено о 06:05: У Запоріжжі знову чули вибухи, повідомляє Суспільне.

Масований обстріл України: останні новини

Другу ніч поспіль російська окупаційна армія завдає комбінованих атак по Україні. Повідомлялося про гучні вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах та Хмельницькому.

Коли в небі України ще залишалися безпілотні літальні апарати, які окупанти запустили раніше, почалися ракетні атаки. У Харкові вже пролунало щонайменше 15 вибухів, місто залишилося без світла, такоє є проблеми з водою.

Також про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра.

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