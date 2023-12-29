Росія цілилася по територіях кількох підприємств міста.

Зранку Запоріжжя також постраждало від ракетного удару РФ. За даними глава ОВА Юрія Малашка, ворог завдав масованого удару в інтервалі з 07:30 по 08:25.

Росія цілилася боєголовками по територіям кількох підприємств міста. Одна ракета влучила по відкритій місцевості, ще одна зачепила приватний будинок.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру", - вказав чиновник.

За передніми даними, внаслідок ракетного удару відомо про одну загиблу жінку та десятьох постраждалих. Під завалами однієї з будівель ще можуть перебувати люди, на місцях влучань працюють оперативні служби.

Дані щодо цих місць уточнюються. Відомо, що українські сили ППО приземлили одну ракету РФ в Запорізькому районі.

Оновлено об 11:47. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про виявлення на місці обстрілу тіла ще однієї жінки. Таким чином кількість загиблих внаслідок ранкової атаки збільшилась до двох.

"Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки", - зазначив він.

Також, за його інформацією, на цей час відомо про пошкодження одного з місцевих підприємств. Окрім того, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. Пошкоджень зазнали близько 20-ти гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.

Оновлено об 11:52. Близько опівдня Малашко повідомив про збільшення кількості загиблих у Запоріжжі до чотирьох.

Перші наслідки ранкового ракетного удару РФ

Наразі інформація щодо спричинених руйнувань та жертв внаслідок атаки Росії уточнюється. У Дніпропетровській області відомо про влучання по ТРЦ та будівлі пологового будинку. За даними глави ОВА Лисака, загинули п'ятеро людей, постраждали майже півтора десятки.

По Харкову, за попередніми даними, вдарили ракетами С-300. Одна людина загинула - чоловік близько 35 років, а ще 11 осіб отримали поранення.

У Львові також є влучання по житловому будинку. Одна людина загинула, 15 постраждали.

У Києві відомо про 2 загиблих та 18 поранених, пошкоджено вхід станції метро "Лук'янівська".

За попередніми даними, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Українські захисники знищили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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