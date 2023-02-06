Вибухи у Бердянську чули сьогодні вдень.

В окупованому Бердянську Запорізької області у понеділок вдень, 6 лютого, чули гучні звуки вибухів.

Гучні вибухи в Бердянську сьогодні пролунали близько 13 години, повідомила очільниця Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіціна "Суспільному". За словами чиновниці, відомо, що було три вибухи.

"…Два (вибухи - Ред.) - начебто, спрацювало вороже ППО (протиповітряна оборона - Ред.). Один - своєї цілі досяг",- повідомила голова військової адміністрації.

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Раніше про те, що у Бердянську лунали вибухи, у мережі писали місцеві мешканці.

Ситуація в Бердянську - сьогодні це варто знати

РФ на початку повномасштабного вторгення в Україну захопила Бердянськ. Місто захоплене, але не скорене. У Бердянську вже не раз лунали вибухи.

Зокрема, 13 січня стало відомо, що там нібито підірвали машину "очільника військово-цивільної адміністрації" Бердянського району Олексія Кичигіна. Російські пропагандисти повідомляли, що колаборант вижив "завдяки щасливому випадку".

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