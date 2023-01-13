Російські пропагандисти пишуть, що зрадник нібито вижив.

В окупованому Бердянську Запорізької області прогроміло щонайменше три потужні вибухи поблизу аеродрома. Окупанти заявили про підрив автівки гауляйтера міста. Він нібито вижив.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на коментар голови міської військової адміністрації Бердянська Вікторії Галіціної, на цей час нема підтверджень ураження техніки РФ. Втім, вибух спричинив потужну пожежу.

"На цей час немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що воно (ураження - УНІАН) є, бо пожежа дуже велика", - заявила Галіціна.

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Водночас російські пропаганлисти заявили, що о 19:30 у Бердянську злетів у повітря замінований автомобіль "глави військово-цивільної адміністрації" Бердянського району Олексія Кичигіна. Зрадник нібито вижив "завдяки щасливому випадку", бо "вчасно помітив підозрілий предмет на дні службового автомобіля".

За словами окупантів, сила вибуху становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Традиційно, у підриві загарбники звинуватили Україну.

Ситуація на Запоріжжі: актуальні дані

Українські воїни активно протистоять ворогу в Запорізькій області. 28 грудня Генштаб нашої армії повідомив, що днями в регіоні було знищено багато ворожої військової техніки та поранено понад 150 загарбників.

Кілька днів тому ЗСУ потужно вдарили по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовані десятки окупантів.

Усі лікарні Бердянська переповнені пораненими російськими загарбниками. Через це російські окупанти за останній тиждень облаштували ще три військові шпиталі.

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