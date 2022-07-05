Імовірно, інцидент стався в порту.

Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Бердянську. За попередніми даними, інцидент стався в порту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи чули жителі в центрі міста. Імовірно, щось вибухнуло в порту.

"Силу вибуху було чутно в нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно", - йдеться в повідомленні.

Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

Також опубліковано фото з місця вибухів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 липня, у порту окупованого Бердянська прогриміли потужні вибухи. Їх влаштували росіяни.

В результат підривів окупантами затопленого українськими воїнами великого десантного корабля"Саратов". Росіяни безрезультатно намагаються підняти його з дна моря і підірвати.

30 червня в порту також лунали вибухи. За свідченням очевидців, росіяни також робили спроби підірвати "Саратов".

Канал "Запоріжжя. Інфо" зазначає, що "Саратов" не хоче вмирати другий день поспіль. Журналісти видання також опублікували фотографії з місця події.

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