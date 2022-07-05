Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Бердянську. За попередніми даними, інцидент стався в порту.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що вибухи чули жителі в центрі міста. Імовірно, щось вибухнуло в порту.
"Силу вибуху було чутно в нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно", - йдеться в повідомленні.
Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.
Також опубліковано фото з місця вибухів.
Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 1 липня, у порту окупованого Бердянська прогриміли потужні вибухи. Їх влаштували росіяни.
В результат підривів окупантами затопленого українськими воїнами великого десантного корабля"Саратов". Росіяни безрезультатно намагаються підняти його з дна моря і підірвати.
30 червня в порту також лунали вибухи. За свідченням очевидців, росіяни також робили спроби підірвати "Саратов".
Канал "Запоріжжя. Інфо" зазначає, що "Саратов" не хоче вмирати другий день поспіль. Журналісти видання також опублікували фотографії з місця події.