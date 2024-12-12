Жителі Грозного чули вибухи - про результати атаки остаточно невідомо.

Безпілотні літальні апарати атакували територію полку поліції спеціального призначення ім. Кадирова в місті Грозному (Чеченська республіка). Кадирова в місті Грозному (Чеченська республіка). Про результати поки що нічого не відомо. Сам глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив вибухи і повідомив у Telegram, що було поранено 4 бійці. Але підкреслив, що БПЛА були саме збиті.

"Сьогодні о 00:55 у Грозному над казарменими будівлями [...] був збитий безпілотник. Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особовий склад, який чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях. БПЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив скло", - заявив він.

За словами Кадирова, саме через фрагменти безпілотника почалася "невелика" пожежа, яку пожежники швидко загасили. Крім того, він заявив, що в Чеченській Республіці є резерв із 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів.

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"Вони готові висунутися на передову за першим наказом", - додав він.

Атака БПЛА по об'єктах у Чечні

За останні місяці було зафіксовано вже щонайменше 3 удари по Грозному. Наприкінці жовтня, 4 грудня і сьогодні.

Раніше УНІАН повідомляв, що БПЛА прилетіли в Російський університет спецпризначенців (РУС) ім. Путіна в Гудермесі. Після цього Кадиров наказав більше не брати полонених на війні в Україні.

Крім того, скандальний лідер Чечні також пропонував використовувати українських військовополонених як "живий щит" для захисту об'єктів на території Республіки, коли були атаковані об'єкти "полку поліції спеціального призначення ім. Кадирова ". Кадирова".

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