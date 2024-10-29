Глава Чечні заявив, що за цей удар винні отримають "відплату, яка їм і не снилася".

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив "відплатою" винним в ударі по "університету спецназу" у Гудермесі. У коментарі російським пропагандистам "піхотинець Путіна" заявив, що наказав "кадирівцям" не брати в полон бійців ЗСУ.

"Вони нас вкусили, ми їх знищимо. У найближчому майбутньому противникам покажуть таку відплату, яка їм і не снилася. Ми з нами жартувати не дозволимо. Я сьогодні віддав наказ всім командирам на передовій не брати у полон, знищувати", - заявив Кадиров.

Він також зазначив, що також наказав чеченським підрозділам ще більше "посилити військові зусилля", щоб продемонструвати, на що здатні кадирівські сили на полі бою.

Удар по "університету" в Чечні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під удар потрапив Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі, повідомив Кадиров.

Втім, дрон міг бути запущений із Дагестану, пишуть українські видання NV і Kyiv Post, посилаючись на джерела у спецслужбах. "Ті розбірки, що були у Москві нещодавно, у бізнес-центрі тощо. Вони всі між собою пов'язані", - розповіло одне з джерел, нагадавши про розбірки "кадирівців" та російських бізнесменів.

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