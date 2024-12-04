Після минулої дронової атаки на Чечню Кадиров пригрозив не брати полонених, але швидко передумав.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров запропонував використовувати українських військовополонених, як живий щит для військових об'єктів на території республіки. Таку ідею він озвучив на показній зустрічі з полоненими, відео якої опублікував у своєму Телеграм.

Так, на початку зустрічі чеченський диктатор спершу запитав, як живеться українцям у чеченській неволі, а потім обурився, що вони виглядають надто добре.

"Наче з відпочинку ви приїхали. Треба їх по об'єктах, які зняли американські супутники, по цих об'єктах на дах поставити їх усіх. Нехай охороняють нашу територію", - сказав Кадиров одному з тих, хто його супроводжував.

Атаки українських БПЛА по об'єктах у Чечні

Як писав УНІАН, рано вранці в середу, 4 грудня, у Грозному прогриміли вибухи. За даними російських ЗМІ, українські дрони атакували об'єкти "полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова". Наслідки цього удару поки не зрозумілі.

Слід зазначити, що по Чечні "прилітає" вже не вперше. Наприкінці жовтня безпілотники атакували "університет спецназу імені Путіна" в Чечні.

Після того випадку Кадиров спершу заявив, що його бойовики більше не братимуть українців у полон, але потім "на численні прохання українців" змилостивився і передумав.

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