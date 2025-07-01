Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську, який виробляє зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії РФ. Про це повідомили джерела УНІАН в СБУ.

"Уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів", - зазначає джерело.

Згідно з наданою інформацією, це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ, а саме спеціалізується на виготовленні ЗРК "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

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Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", — зазначило джерело в СБУ.

Дронова атака на Росію

Як повідомляв УНІАН, вранці голова Удмуртії Олександр Бречалов заявив, що Іжевськ був атакований безпілотниками.

А керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, коментуючи вибухи у російському Іжевську, зазначив, що в місті знаходиться завод-виробник ударних безпілотників та зенітно-ракетних комплексів.

Відомо також, що у місцевому аеропорту через атаку безпілотників було запроваджено обмеження.

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