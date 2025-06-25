Після атаки на об'єкті почалася пожежа. Цей завод є важливим вузлом у російському ВПК.

Українські безпілотники вночі атакували Ростовську область. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсар.

"БПЛА збито в Таганрозі, Азові та Родіоново-Несвітайському районі. На жаль, не обійшлося без наслідків", - визнав російський чиновник.

Хоча у своєму повідомленні Слюсар розповів, що в Таганрозі прилетіло тільки по стадіону "Форте Арена", насправді це не все.

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Також дрони вдарили по заводу "Атлант аеро", внаслідок чого там стався вибух із подальшою пожежею.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко, цей завод є важливим вузлом у російському ВПК. На цьому підприємстві випускають бойові дрони, зокрема й космічного призначення, і компоненти до них, а також спеціалізоване обладнання, системи управління.

"Він залучений до проєктів із виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів і баражуючих боєприпасів", - повідомив Коваленко.

Нальоти дронів на РФ

Увечері 24 червня в різних регіонах РФ були помічені дрони. Відомо, що безпілотники росіяни збивали над територією Воронезької, Бєлгородської, Саратовської та Самарської областей, а також над Татарстаном.

А 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Павутина" проти російських авіабаз.

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