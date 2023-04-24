У Міноборони Росії стверджують, що ліквідували безекіпажні катери.

Російські окупанти звинуватили українську сторону в спробі атаки безпілотними катерами на пункт базування Чорноморського флоту, який знаходиться у захопленому РФ Криму - в Севастополі.

У Міноборони РФ стверджують, що українські сили у ніч на понеділок, 24 квітня, намагалися атакувати пункт базування ЧФ "трьома безекіпажними швидкохідними катерами".

"Силами протипідводно-диверсійного забезпечення на підході до Севастопольської бухти всі безекіпажні катери противника були знищені", - заявили в російському відомстві.

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У міністерстві також стверджують, що російська сторона не зазнала жодних втрат.

Вибухи в Севастополі сьогодні вночі - що потрібно знати

Посіпака РФ, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що 24 квітня о 3:30 місто було атаковане двома надводними дронами. За словами псевдочиновника, один безпілотник ліквідували сили протипідводно-диверсійного забезпечення, а один нібито вибухнув сам.

Развожаєв також стверджував, що унаслідок атаки безпілотниками немає пошкоджених об'єктів.

За відомостями ЗМІ, в Севастополі чули два вибухи і стрілянину. Журналісти дізналися, що звуки вибухів лунали з району, в якому знаходяться військові частини, - недалеко від Нахімовського училища та Стрілецької бухти.

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