Вороги провели обшуки у квартирах людей, яких підозрюють у "нелояльності", зазначили у ЦНС.

В окупованому Криму російські загарбники "закрутили гайки" - посилили заходи, спрямовані на те, щоб виявити українських партизанів.

На півострові вороги стали частіше вибірково перевіряти людей на вулицях, повідомив Центр національного спротиву. За його даними, також окупанти провели обшуки у квартирах людей, підозрюваних у "нелояльності". У ЦНС додали, що помешкання обшукували навіть тоді, коли господарів не було вдома.

"На тимчасово окупованому півострові Крим ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля", - зазначили у Центрі.

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Нагадаємо, 3 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив, що вороги будують нову військову частину в Євпаторії. За даними руху, його агентам вдалося проникнути на об'єкт.

Ситуація в Криму - зараз це варто знати

Росіяни окупували Крим у 2014 році, перетворили півострів на військову базу й не раз порушували там права людей. Київ спершу намагався повернути Крим політико-дипломатичним шляхом, але після повномасштабного вторгнення РФ українська сторона кардинально змінила свою позиції і тепер налаштована силою звільняти свої землі, які опинилися під окупацією.

В Криму вже не раз лунали вибухи. Зокрема, у ніч на 24 квітня у Севастополі чули звуки вибухів. Російська сторона стверджувала, що у цю ніч українські сили нібито спробували атакувати безпілотними катерами пункт базування Чорноморського флоту в Севастополі.

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