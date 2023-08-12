За попередніми даними, вдалося ліквідувати та поранити десятки окупантів, а також пошкодити велику кількість техніки росіян.

Вночі 12 серпня російських окупантів у Криму атакували безпілотники. Як повідомило УНІАН джерело у Службі безпеки України, саме ця українська спецслужба організувала нічну "бавовну".

Військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії. 17 дронів відпрацювали по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.

"Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється. Але, за попередніми даними мова, йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки", – наголосив співрозмовник УНІАН.

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"Бавовна" в Криму

У ніч на суботу, 12 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали та мешканці півострова повідомляли про атаку безпілотників.

Рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито. Згодом російське Міноборони повідомило, що півострів нібито атакували 20 безпілотників, а усі їх нібито було збито. Традиційно окупанти також запевнили у відсутності постраждалих та руйнувань.

Інші гучні операції СБУ

На початку серпня СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію у бухті Новоросійська, пошкодивши великий ворожий десантний корабель "Оленегорський горняк". Надводний дрон СБУ, начинений 450 кілограмами тротилу, атакував ворожий корабель, на якому перебувало близько 100 членів екіпажу. В результаті атаки корабель отримав серйозну пробоїну та був відбуксований.

Це вже не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Зокрема, атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – також справа рук СБУ.

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