Окупаційна влада не коментувала те, що відбувається.

У ніч на суботу, 12 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це пишуть російські та місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що чули гучний вибух у Кіровському районі. Тим часом на каналі "інформаційного центру автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту і підготовці до огляду" повідомляють, що міст перекритий.

"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", - повідомили вони о 01:30.

Відео дня

Telegram-канал Кримський вітер повідомляє, що вже майже годину у Новоозерному літають безпілотники. Також вони опублікували відео, на якому можна почути звуки стрілянини та гучні вибухи

Вибухи в Криму: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 серпня неподалку від Керченського мосту прозвучала серія вибухів. З'ясувалося, що російський танкер Sig, що знаходиться під санкціями США, підбив морський дрон.

Вранці 9 серпня у Джанкойському районі півострова лунали вибухи, місцеві помітили в небі вертольоти. Окупаційна адміністрація повідомила, що проводяться навчання.

10 серпня окупанти заявили, що Севастополь атакували безпілотні літальні апарати. У російському міністерстві оборони відзвітували про збиття двох дронів і нейтралізацію ще дев'яти.

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