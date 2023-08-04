Десантний корабель росіян атакував надводний дрон СБУ із 450 кілограмами тротилу.

Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська, в результаті якої було пошкоджено великий ворожий десантний корабель "Оленегорський горняк".

Відповідне відео УНІАН надали джерела в СБУ. На записі видно, як надводний дрон СБУ, начинений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 членів екіпажу.

За даними джерела, спецоперацію проводили спільно з ВМС.

"В результаті атаки "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - розповів співрозмовник.

Також джерело у спецслужбі нагадало, що це вже не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Зокрема, атака на кораблі рф у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту - справа рук СБУ.

Атака на кораблі РФ в Новоросійську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. Російські пабліки заявляють про атаку морських дронів.

Міноборони РФ заявило, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійськ двома морськими дронами, але їх нібито знищили вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.

За даними глави регіону Кондратьєва, постраждалих та руйнувань немає. Втім, наразі місцевий порт закрили для руху суден.

Втім, атака безпілотних катерів-камікадзе на військово-морську базу в Новоросійську не була настільки "невдалою", як про це звітувало міноборони РФ. Пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорський горняк".

У мережі з'явилося відео, на яких судно похилилося на бік та повільно тоне. Поблизу нього перебувають кілька інших суден, ймовірно для евакуації екіпажу.

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