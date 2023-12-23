Гучний вибух пролунав у селищі, де Росія дисклокувала свої десантні кораблі.

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Над Кримським мостом видно димову завісу.

Як повідомляє моніторинговий проект "Кримський вітер", у Джанкойському районі пролунали звуки пусків ракет. Втім, за кілька хвилин окупанти екстрено закрили Кримський міст. Зазначалося, що пуски під Джанкоєм - робота російської ППО.

Згодом спостерігачі повідомили про проліт ракети над Красноперекопським районом. Невідомо, це відбиття атаки у повітрі, чи ракети летіли на українські міста.

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Тим часом Кримський міст прикрили димовою завісою. Рух перекривали на понад годину. Після цього у Севастополі пролунала сирена повітряної тривоги. Над містом літали російські літаки.

Кілька хвилин тому проект повідомив про гучний вибух у селищі Чорноморське. Саме там 10 листопада було знищено два десантні катери ЧФ Росії.

Останні новини з Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим звільнити буде легше, ніж Донбас. За його словами, найскладніша частина стосується місцевих мешканців, а не територій.

Зеленський зазначив, що головна проблема полягає "у складнощах з ментальним поверненням мешканців Донбасу", адже останні 10 років у регіоні тривали бойові дії і там проходила контактна лінія. При цьому частина людей пройшла війну і там поширений сепаратизм.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росіяни усвідомлюють, що деокупація Криму невідворотня, і залишають півострів.

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