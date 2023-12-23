У низці південних та центральних областей лунає сигнал повітряної тривоги.

Вранці суботи, 23 грудня, у Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи.

За даними сервісу alerts.in.ua, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку у цих областях. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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Як повідомляє видання "Свої", у Кривому Розі пролунав вибух до увімкнення сигналу повітряної тривоги. За даними місцевих пабліків, у місті чули звуки повторних вибухів.

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко прокоментував інформацію щодо вибухів у місті. За його словами, ситуація контрольована. У Кривому Розі все добре. Уточнень немає.

Натомість "Суспільне" повідомляє про гучні вибухи у Кропивницькому. Згодом місцеві пабліки повідомили про повторні вибухи. За даними деяких моніторингових каналів, на околиці міста збили російську ракету.

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В ніч на 22 грудня росіяни вчергове запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "шахед". У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

У Києві було чути вибухи – працювала ППО. Повідомлялося, що уламки дронів впали на будинок у Соломʼянському районі Києва. Також падіння було зафіксовано в Дарницькому та Голосіївському районах.

На щастя, станом на 01:35 інформації про загиблих не було.

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