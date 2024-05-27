Лисогор наголосив, що росіяни, як і зазвичай, не покажуть, що саме пошкоджено або зруйновано.

Ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи, у мережі публікували відео потужної пожежі.

Як повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

"Трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани", – зазначив він. Відео дня

Лисогор наголосив, що росіяни, як і зазвичай, не покажуть, що саме пошкоджено або зруйновано. За його словами, це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими.

"Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба!" – резюмував очільник Луганської ОВА.

Вибухи в Луганську

Ввечері 27 травня в мережі повідомили про потужні вибухи в окупованому Луганську, після яких зайнялася масштабна пожежа. В місцевих каналах публікували відео з наслідками "прильоту". Зазначалося, що пожежу було видно з усіх районів Луганська.

Нагадаємо, що потужний вибух у Луганську було чути і 20 травня. Тоді у мережі повідомляли про можливий "приліт" по території місцевої академії внутрішніх справ, де базуються російські окупанти.

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