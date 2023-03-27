Прогриміли вибухи 27 березня та у селищі Веселе Мелітопольського району.

Вранці 27 березня у Мелітополі лунали вибухи в адміністрації окупаційної спецслужби та гуртожитку, де проживають російські військові. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону повідомив нові подробиці.

Багато разів ми казали про те, що у захопленому приміщенні технічної школи та вузу розміщуються як казарми, так і адміністрація їхньої спецслужби "МГБ". Тож сьогодні о 8:15 ранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи. Там був гуртожиток, де проживали рашистські військові. Там було офісне приміщення, де безпосередньо проходило службу керівництво рашистської "МГБ", - зазначив він.

Федоров додав, що згодом стане точно відомо, яких втрат зазнав ворог внаслідок цих вибухів.

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"Є також інформація, що сьогодні зранку у селищі Веселе Мелітопольського району пролунали вибухи. Щось сталось на одній з автомобільних мийок. За попередньою інформацією, це провокації, які вчинив ворог безпосередньо в центрі населеного пункту", – зауважив мелітопольський мер.

Вибухи у Мелітополі - актуальне

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 27 березня, стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів.

А 23 березня в Мелітополі в результаті вибуху постраждав поліцейський-колаборант Сергій Сковирко.