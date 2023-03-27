Судячи зі звуків, було кілька"прильотів".

На території мікрорайону в Мелітополі у російських окупантів стався інцидент з вибухами. Місцеві жителі зафіксували звуки ударів на відео.

Про свіжу "бавовну" у лавах окупантів повідомили мелітопольські Telegram-канали. Інформацію також підтвердив мер міста Іван Федоров. Він написав: "У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже кілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо хороших новин від ВСУ".

У Telegram-каналах повідомили, що вибухи були чутно на території мікрорайону. А пізніше Федоров уточнив локацію, де зафіксували "бавовну", і опублікував фото зі стовпом чорного диму. Інцидент стався неподалік від кафе "Джокер" і ворожих казарм. Місцеві жителі зафіксували звуки вибухів на відео.

Відео дня

Більше подробиць надав портал RIA Melitopol. Журналісти опублікували фото та підтвердили "прильоти" в будівлы так званої "служби державної безпеки" Росії. Її керівники перебувають у корпусі Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя Перемоги. Саме в цій споруді видно сліди "прильоту".

А друга будівля, куди припав удар — це гуртожиток автомоторного технікуму. Нещодавно так звана "міністр освіти і науки" Олена Шапурова поселила сюди військових. Після вибуху вони вибігали у двір в одній спідній білизні.

Ситуація в Мелітополі: остання інформація

Як повідомив Федоров, окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Запорізької області. Вони також намагаються провести примусову паспортизацію. Без паспорта РФ неможливо звернутися навіть до лікарні.

При цьому рашисти влаштували для колаборантів інструктаж з евакуації. Це панічна підготовка до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Мер Мелітополя також уточнив, що в полоні російських окупантів знаходяться близько 500 жителів міста. А тисячі живуть в умовах, як у в'язниці.

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