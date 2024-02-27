Також працює протиповітряна оборона.

Вночі у вівторок, 27 лютого, російські безпілотні літальні апарати атакують Одесу, повідомляється про вибухи у місті.

Ввечері Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про російські дрони з Чорного моря. БПЛА прямували в сторону Білгород-Дністровського району Одеської області та Коблево Миколаївської.

О 22:17 військові написали, що БПЛА в Лиманському районі Одеської області, курс - північний. Незабаром вони попередили, що дрони типу "Shahed" змінили курс на Одесу. У ОВА закликали жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях та не знімати роботу протиповітряної оборони. Відомо, що у місті чули вибухи.

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Оновлено о 23:10: Відбій загрози ударних БПЛА. Про наслідки атаки ще не повідомлялося.

Російські атаки по Україні: останні новини

Як відомо, минулої ночі під час атаки БПЛА пролунали вибухи у Хмельницькій області. Тоді Повітряні сили ЗСУ зазначали, що дрони летіли від кордону з Молдовою.

В Молдові ж заявили, що жоден російський безпілотний літальний апарат не перетинав територію їхньої країни того вечора.

Вранці стало відомо, що загалом вночі українська ППО збила у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів".

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