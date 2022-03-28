Стріляти будуть з різного виду зброї. Населення просять не хвилюватися.

Сьогодні, в понеділок 28 березня, Збройні сили України проведуть в одеській акваторії Чорного моря навчальні стрільби. Якщо почули вибухи в Одесі чи стрільбу, просять не хвилюватися.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що під час навчань українські військові вправлятимуться у стрільбі з різних видів зброї - серед іншого й з великокаліберної.

"Шановні жителі Одеси та області, сьогодні ЗСУ проводитимуть навчальні стрільби в морі з різних видів зброї, зокрема й великокаліберної. Просимо вас не хвилюватися і з розумінням поставитися до методів оборони нашого рідного міста та країни", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, як днями в Одеській області російські окупанти намагалися висадити з моря диверсійно-розвідувальну групу. Однак Збройні сили України зірвали операцію противника. А вчора над Одещиною збили ворожу ракету.

За словами військових, ворог продовжує спроби вести розвідку по одеському узбережжю.

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