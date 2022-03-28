Сьогодні, в понеділок 28 березня, Збройні сили України проведуть в одеській акваторії Чорного моря навчальні стрільби. Якщо почули вибухи в Одесі чи стрільбу, просять не хвилюватися.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Зазначається, що під час навчань українські військові вправлятимуться у стрільбі з різних видів зброї - серед іншого й з великокаліберної.
"Шановні жителі Одеси та області, сьогодні ЗСУ проводитимуть навчальні стрільби в морі з різних видів зброї, зокрема й великокаліберної. Просимо вас не хвилюватися і з розумінням поставитися до методів оборони нашого рідного міста та країни", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН писав, як днями в Одеській області російські окупанти намагалися висадити з моря диверсійно-розвідувальну групу. Однак Збройні сили України зірвали операцію противника. А вчора над Одещиною збили ворожу ракету.
За словами військових, ворог продовжує спроби вести розвідку по одеському узбережжю.