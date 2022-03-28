Система протиповітряної оборони знищила ракету в небі над регіоном.

Спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук заявив про збиття українською системою протиповітряної оборони ворожої ракети.

Про це Братчук повідомив у Facebook.

"Мінус ворожа ракета над Одеською областю. Ворогу - пекло!" - йдеться у публікації.

Також він подякував повітряному командуванню "Південь" за блискуче знищення ракети рашистів.

Інших подробиць Братчук наразі не озвучив.

Нагадаємо, що вчора РФ здійснила авіаудар по нафтобазі на Волині. Місцевих жителів просили залишатися в укриттях та не публікувати кадрів з місця події. Інформації про жертв та постраждалих немає.

В ОП відреагували на цю атаку. Зокрема, голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що окупанти вважають небажання Заходу закривати небо над Україною "слабкістю демократії та вседозволеністю".

Раніше президент України Володимир Зеленський вкотре зауважив партнерам - Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. Україні потрібні літаки та інші інструменти захисту. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.

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