Внаслідок вибуху пошкоджена залізнична колія та зійшов з рейок потяг.

Внаслідок потужного вибуху, що прозвучав у Мелітополі вдень 13 червня, пошкоджена залізнична колія та зійшов з рейок потяг. Як повідомляє РИА Мелитополь, вибух добре чули жителі Нового Мелітополя, Піщаної та північної частини міста.

"Окупаційна влада ніяк не прокоментувала те, що відбувається. Однак саме в районі залізничного полотна на північній околиці Мелітополя з'явилося оточення військових рф", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджено ділянку залізниці в момент, коли полотном рухався потяг із Дніпрорудного із вкраденою окупантами залізною рудою. Повідомляється, що в момент вибуху 5 вагонів зійшли з рейок і перекинулися. Рух відразу було заблоковано. Зруйновано 50 метрів колії.

Також зазначається, що останнім часом окупанти запускають перед локомотивами так звані платформи прикриття, щоб запобігти пошкодженню локомотива. Однак практика показує, що цей метод не ефективний.

"Бавовна" в Мелітополі - що відомо

13 червня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в районі Бердянська, в напрямку Бердянського аеропорту. Федоров зазначав, окупанти приховують наслідки вибухів, називаючи їх "тренуваннями". Також невдовзі після цього Федоров повідомив про гучний одиночний вибух, який чули мешканці на півночі Мелітополя.

Також вночі 12 червня також повідомлялося про вибух у Мелітополі. Федоров повідомляв, що внаслідок цього вибуху в локомотивному депо був знищений ворожий тепловоз.

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