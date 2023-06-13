Деталі вибухів наразі уточнюються, проте ворог вже назвав ці та вчорашні вибухи на базах відпочинку "тренуваннями".

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на околицях Бердянська 13 червня 2023 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що ворожа міць на Запорізькому напрямку ліквідується не тільки у Мелітополі, але і на прикладі Бердянська. Декілька годин тому там стались вибухи, деталі зараз уточнюємо. Ворог спочатку замовчував про ці вибухи, наразі він це трактує як тренування", - сказав він.

Федоров уточнив, що вибухи пролунали на околицях міста, ближче до Бердянського аеропорту.

За словами мера, "тренуваннями" росіяни назвали і вчорашню ліквідацію окупантів, що перебували на березі Приморську. Там вони захопили безліч баз відпочинку.

"Вчора, щонайменше на двох базах відпочинку - "Лазурне" та "Соняшна" щось сталось з окупантами. На одній із цих баз знаходився спецпідрозділ кадиривців, які вже не зможуть воювати. По-літньому та по-південному гаряче ворогам на південному фронті", - додав Федоров.

Вибухи у Запорізькій області і ситуація на півдні - головне

Вночі 12 червня 2023 року у Мелітополі пролунав потужний вибух. Як повідомив партизанський рух "Атеш", відбувся потужний приліт.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федорова розповів, що внаслідок цього нічного вибуху було знищено ворожий тепловоз у локомотивному депо.

Сьогодні, 13 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що в ході ведення наступальної операції Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

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