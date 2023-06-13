Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи на околицях Бердянська 13 червня 2023 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Ми бачимо, що ворожа міць на Запорізькому напрямку ліквідується не тільки у Мелітополі, але і на прикладі Бердянська. Декілька годин тому там стались вибухи, деталі зараз уточнюємо. Ворог спочатку замовчував про ці вибухи, наразі він це трактує як тренування", - сказав він.
Федоров уточнив, що вибухи пролунали на околицях міста, ближче до Бердянського аеропорту.
За словами мера, "тренуваннями" росіяни назвали і вчорашню ліквідацію окупантів, що перебували на березі Приморську. Там вони захопили безліч баз відпочинку.
"Вчора, щонайменше на двох базах відпочинку - "Лазурне" та "Соняшна" щось сталось з окупантами. На одній із цих баз знаходився спецпідрозділ кадиривців, які вже не зможуть воювати. По-літньому та по-південному гаряче ворогам на південному фронті", - додав Федоров.
Вибухи у Запорізькій області і ситуація на півдні - головне
Вночі 12 червня 2023 року у Мелітополі пролунав потужний вибух. Як повідомив партизанський рух "Атеш", відбувся потужний приліт.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федорова розповів, що внаслідок цього нічного вибуху було знищено ворожий тепловоз у локомотивному депо.
Сьогодні, 13 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що в ході ведення наступальної операції Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.