Окупантам Мелітополя не щастить з технікою, зазначив мер.

Унаслідок нічного вибуху в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники зазнали втрат.

"Відмінусовано" тепловоз супротивника, повідомив у Telegram мелітопольський міський голова Іван Федоров у понеділок, 12 червня. За його даними, окупанти використовують техніку для того, щоб доставляти на фронт паливо, але щоразу у них стає все менше можливостей.

"Не щастить окупантам Мелітополя з технікою - швидко зношується... За уточненою інформацією, сьогоднішній нічний вибух відмінусував ворожий тепловоз у локомотивному депо", - поділився мер.

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У ніч на 12 червня стало відомо, що в Мелітополі пролунав сильних вибух, його чули в Юрівці та Новому Мелітополі. За даними партизанського руху "Атеш", був "дуже сильний приліт".

Варто зазначити, що на початку червня українські воїни звільнили один з населених пунктів Запорізької області - село Новодарівка. Росіяни захопили населений пункт у березні 2022-го.

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