Зокрема, загарбники безуспішно атакували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони України минулої доби відбили наступи російських загарбників на п'яти напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Як зазначили у Генштабі, на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки.

Відео дня

Водночас, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного.

Також на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту.

При цьому, на Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Війна в Україні - головне на ранок 29 червня

28 червня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив, що ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій та мають просування.

Окремо українські військові протягом 28 червня потужно вдарили по позиціях окупантів, "мінуснувши" позиції ППО і артилерійських підрозділів ворога. Зокрема, наша бойова авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: