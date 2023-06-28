Головнокомандувач зауважив, що ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу на полі бою, вони ведуть наступальні дії та мають просування.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ситуацію на фронті та акутальні потреби сил оборони.

Як повідомив Залужний, ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій та мають просування.

Головнокомандувач зауважив, що противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Також ворог намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

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"Розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні", - повідомив Залужний.

За його словами, домовилися й надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території.

Зеленський про ситуацію на фронті

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський 27 червня у своєму відеозверненні зазначив, що США дають Україні більше зброї, а ЗСУ мають успіхи на фронті. Зокрема йшлося про новий оборонний пакет від США для сил оборони, до якого включено: бронетехніку, боєприпаси для Patriot, "Стінгерів", "Хаймарсів", додаткові снаряди для артилерії.

Президент наголосив, що на всіх напрямках фронту, де ЗСУ ведуть наступальні дії, є "важливі результати" у відбитті російських штурмів.

За день до того Зеленський розповів про "щасливий день" на фронті. За його словам, по всіх напрямках українські бійці просунулися вперед.

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