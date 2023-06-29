Крім того, як вже раніше повідомлялося, українські захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські військові протягом 28 червня потужно вдарили по позиціях окупантів, "мінуснувши" позиції ППО і артилерійських підрозділів противника, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Вказується, що за минулу добу наша бойова авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Крім того, як вже раніше повідомлялося, українські захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Водночас Росія протягом 28 червня завдала удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено.

Також ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Втрати РФ в Україні - головне

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 227 100 окупантів, з них +930 станом на ранок 28 червня.

За спостереженням британської розвідки, росіяни зазнають найвищих втрат, починаючи з березня. Там зазначили, що найактивніші бої йдуть на південному сході Запорізької області, навколо Бахмута і далі в західному напрямку в Донецькій області.

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