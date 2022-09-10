Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомили у Офісі президента.

"Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій Сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначається, що окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group (Контактної групи з питань оборони України) у форматі "Рамштайн", яка завершилася напередодні.

"З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі", - наголошується у повідомленні.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби Сил оборони України.

Згідно з оприлюдненою інфрмацією, в засіданні Ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Як писав УНІАН, ЗСУ на різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Цього ж дня стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ, що в Харківській області.

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