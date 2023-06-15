Українські офіцери ППО кажуть, що російські військові завжди змінюють тактику і шукають слабкі місця.

Під час перехоплення "гіперзвукової" російської ракети "Кинджал" оператори Patriot діяли за інструкцією, але все одно не очікували, що зможуть збити "суперзброю" Путіна, йдеться в матеріалі The Economist.

30-річний оператор Patriot В'ячеслав розповів у коментарі виданню про настрій військових, коли вони підтвердили перехоплення "Кинджала". За його словами, в ту ніч, коли ЗСУ зрозуміли, що увійшли в історію, на позиціях ППО пролунали оплески: бійці були раді і сипали лайкою.

"Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах вже не один, а шість "Кинджалів", залишалося тільки приступити до справи", - згадує В'ячеслав.

У матеріалі йдеться, що система ПРО Києва організована пошарово, щоб покрити усе місто. Потужні системи, такі як Patriot, NASAMS та IRIS-T - на вершині цієї ієрархії. Водночас Україна також завершила процес інтеграції інших комплектів, в тому числі радянських "БУКів" і С-300, в нову централізовану систему управління. Коли ціль ідентифікована, найефективніша ракета застосовується проти неї, вражаючи її якомога далі від міста.

Українські офіцери ППО кажуть, що російські військові завжди змінюють тактику і шукають слабкі місця: ворог часто запускає десятки БПЛА і ракет по одному і тому ж коридору, сподіваючись, що у мобільних підрозділів закінчаться боєприпаси.

РФ вдається і до інших хитрощів: наприклад, змінює траєкторію БПЛА або ракет, щоб уникнути радіолокаційного стеження, або запускає їх відразу з усіх напрямків.

У ніч на 4 травня в небі над Києвом за допомогою ППО Патріот була знищена російська гіперзвукова ракета "Кинджал". Це перший випадок перехоплення такого типу повітряної цілі, зазначили у ВПС України.

Майстерність українських ППО зруйнувала ще один міф про "аналоговнєтну" зброю росіян. Адже виявилося, що "Кинджал"- це всього лише підвісний "Калібр", і від гіпезвукової ракети у нього тільки швидкість на початковому етапі після зльоту.

У російських джерелах стверджується, що швидкість ракета "Кинджал" може розвивати до 10 махів (близько 12 тис.км/год), а її дальність становить понад 2 тис. км. Щоправда, росіяни замовчують, що ці ракети, хоча і розганяються до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, не можуть підтримувати таку швидкість постійно.

Того місяця, коли ППО вперше збили "Кинджал", Росія випустила по Україні 16% всіх ракет, які вона накопичувала за 15 місяців війни, що майже втричі перевищує середній показник. Більшість з них були націлені на Київ.

Росія перейшла на рідкісніші балістичні ракети, такі як "Іскандер-М" і "Кинджали", намагаючись прорвати столичну протиповітряну оборону. Проте показник по збитих цілях у ППО завдяки західним ЗРК істотно виріс і незабаром військові дійшли до 100% знищення крилатих ракет. Зараз багато експертів погоджуються, що ППО Києва є, вочевидь, найкращою в світі.

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