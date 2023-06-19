На війні в Україні ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго.
Як пишуть проросійські Telegram-канали, той разом зі своїм підрозділом потрапив в оточення в населеному пункті П'ятихатки на Запорізькому напрямку. "Ніхто з бійців не відступив, вирішили стояти до останнього. В результаті практично весь батальйон загинув", - йдеться в повідомленні.
При цьому росіяни задаються питанням, чому батальйон не отримав підтримку артилерії і "асів з повітря".
Втрати Росії в Україні: останні новини
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни окупанти втратили щонайменше 219 820 осіб.
Раніше повідомлялося про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева, який брав участь у війні на Донбасі.
В кінці травня був убитий російський командир полку Михайло Нікілін, а в червні повідомлялося про ліквідацію доцента кафедри мостів і переправ Військового інституту Академії ЗС РФ Володимира Бутенка.
Також нагадаємо, що в Бєлгородській області ліквідували старшого оперативного угруповання "Бєлгород" полковника Андрія Стесева.