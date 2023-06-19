Пропагандисти пишуть, що це сталося на Запорізькому напрямку.

На війні в Україні ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго.

Як пишуть проросійські Telegram-канали, той разом зі своїм підрозділом потрапив в оточення в населеному пункті П'ятихатки на Запорізькому напрямку. "Ніхто з бійців не відступив, вирішили стояти до останнього. В результаті практично весь батальйон загинув", - йдеться в повідомленні.

При цьому росіяни задаються питанням, чому батальйон не отримав підтримку артилерії і "асів з повітря".

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Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни окупанти втратили щонайменше 219 820 осіб.

Раніше повідомлялося про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева, який брав участь у війні на Донбасі.

В кінці травня був убитий російський командир полку Михайло Нікілін, а в червні повідомлялося про ліквідацію доцента кафедри мостів і переправ Військового інституту Академії ЗС РФ Володимира Бутенка.

Також нагадаємо, що в Бєлгородській області ліквідували старшого оперативного угруповання "Бєлгород" полковника Андрія Стесева.

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