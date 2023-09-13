Танк не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають свою техніку.

Одеські нацгвардійці на Херсонському напрямку знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив". Про це повідомляє прес-служба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому просто відірвало башту. Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту", - розповіли в прес-службі.

Також гвардійці оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент удару по ворожому танку та то, як він перетворюється на смолоскип.

Танк Т-90 "Прорив" - що відомо

Т-90АМ ("Прорив-2") - глибока модернізація основного бойового танка Т-90. Експортні версії цих модифікацій танка відомі під найменуваннями Т-90СМ/МС.

На "броні" встановлено новий автомат заряджання та модернізована гармата 2А46М-5, а також зенітна установка "УДП Т05БВ-1", що дистанційно керується 7,62-мм.

Танк оснащений модульним динамічним захистом третього покоління: встановлений динамічний захист "Релікт" замість "Контакт-5".

Т-90М "Прорив" вважається найсучаснішим і найдорожчим російським танком. За деякими даними, його вартість становить близько 4,5 мільйона доларів.

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Нагадаємо, на херсонському напрямку ЗСУ за останню добу ліквідували 23 окупантів. Знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", вісім гармат, міномет, дві бойові машини піхоти "БМП-3", три одиниці автомобільної техніки, катер та човен. Також на металобрухт пішли два комплекси відеоспостереження "Муром-М" та спостережний пункт.

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