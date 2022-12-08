Масштаб руйнувань інфраструктури поки не дозволяє повернутися до планових відключень.

В Одеській області енергетики поки не можуть повернутися до стабілізаційних графіків. По всій області діють екстрені відключення.

Як повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі", це вимушений крок, щоб не допустити знеструмлення котелень та інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Ситуація з електропостачанням в області залишається складною. Масштаб руйнувань інфраструктури поки не дозволяє повернутися до стабілізаційних графіків", - йдеться в повідомленні.

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"По всій області діють екстрені відключення. Це вимушений крок, щоб не допустити знеструмлення котелень, водоканалу, лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. Одеса була повністю знеструмлена, котельні в місті не працювали.

Сили протиповітряної оборони збили 61 з понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей. Увечері 6 грудня стало відомо, що в Одесі відновлено водопостачання.

8 грудня в офісі президента повідомили, що ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати, найближчим часом планується повернення до планових графіків подачі електроенергії. Також розв'язане питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громадах області.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Екс-глава "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

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