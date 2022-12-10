В ніч на 10 грудня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". 10 з 15 дронів вдалося знищити.
Як повідомляє Командування Повітряних сил, вночі під удар потрапили південні області України. Дві третини дронів вдалося збити.
"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться у повідомленні.
Іранські дрони у війні проти України
Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.
9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 грудня після тритижневої перерви росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 Shahed.
За даними британської розвідки, атаки іранських дронів почастішали після кількатижневої перерви, бо Росія, імовірно, отримала нову партію безпілотних літальних апаратів іранського виробництва.