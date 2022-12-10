Під удар потрапили південні регіони України.

В ніч на 10 грудня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". 10 з 15 дронів вдалося знищити.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, вночі під удар потрапили південні області України. Дві третини дронів вдалося збити.

"Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Іранські дрони у війні проти України

Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 7 грудня після тритижневої перерви росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 Shahed.

За даними британської розвідки, атаки іранських дронів почастішали після кількатижневої перерви, бо Росія, імовірно, отримала нову партію безпілотних літальних апаратів іранського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: