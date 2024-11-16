За словами Світана, перед росіянами на Курщині стоїть завдання "відбити ці території".

У Курській області Росії Сили оборони України розбили колону окупантів за допомогою ПТРК Javelin. Ворог щодня організовує кілька "накатів" попри те, що зазнає шалених втрат на цій ділянці. Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, Сили оборони відмінусовують у цьому регіоні "цілі роти загарбників, перетворюючи їх на 200-х і 300-х". При цьому окупанти втрачають на Курщині до батальйону техніки. Йдеться про бойові броньовані машини. Для цього українські захисники використовують артилерію та авіацію.

"FPV-дрони сьогодні є, мабуть, основним механізмом знищення російської техніки", - каже аналітик.

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При цьому Світан підкреслив, що на сьогодні перед росіянами на Курщині стоїть завдання "відбити ці території".

Ситуація на Курщині

Як повідомляв УНІАН, на Курщині українські сапери підірвали одразу 17 одиниць ворожої техніки. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що завдяки роботі саперів було знищено близько 30% техніки РФ при спробі просування.

Раніше військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов назвав Курську операцію чудовою історією і сподівається на її тривале продовження. За його словами, поспіх росіян у поверненні Курщини до інавгурації Трампа корисний ЗСУ, бо чим більше ворог відправлятиме в цю область свого підкріплення, тим більше наші ЗСУ знищать їхнього потенціалу.

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