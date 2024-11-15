Українські військові знищили ворожу техніку та окупантів, які пішли на прорив.

Російським окупантам вдалося на техніці дістатися житлової забудови у Куп’янську на Харківщині завдяки туману, однак Сили оборони швидко вибили їх звідти. Про це повідомив командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Користуючись погодними умовами – туманом, противнику вдалося заїхати близько до житлової забудови – це лівобережна частина Куп’янськ. Але він був своєчасно виявлений і, як наслідок, колона з трьох одиниць техніки – один танк та два МТ-ЛБ — були знищені Силами оборони. Ті, кому вдалося спішитися, протягом найближчих 5-6 годин також були ліквідовані. Тобто станом на сьогоднішній день противника у Куп’янську Лівобережному немає", - розповів він.

Федоренко наголосив, що ситуація дуже складна, але Силами оборони контрольована. За його словами, ворог намагається виконати завдання по захопленню міста до певної дати.

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"Щодня і щоночі йде жорсткий супротив, тому що ворог намагається виконати поставлене завдання. Спочатку в нього було до 1 листопада оволодіти Куп’янськом-Вузловим, Куп’янськом Лівобережним. Тепер строки змістилися і вони мають виконати завдання до Нового року", - зазначив Федоренко.

Він наголосив, що Силам оборони вдається суттєво нищити ударно-штурмовий потенціал противника.

"В одній з посадок протяжністю до 200 метрів нарахували 139 вбитих окупантів протягом певного періоду часу", - сказав Федоренко.

Війна в Україні – ситуація біля Куп’янська

13 листопада стало відомо, що російські загарбники спробували прорвати українську оборону біля Куп'янська, але ці дії були зупинені Силами оборони України.

Військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що для ворога Куп’янськ цікавий у декількох моментах. Росіяни хочуть отримати контроль над Лимано-Куп’янським плацдармом, вийти в район Оскільського водосховища та намагаються захопити важливий для них логістичний залізничний вузол – Куп'янськ-Вузловий. З урахуванням того, що ворог максимально прив’язує всю свою логістику до залізничних вузлів – це для них вкрай важливо.

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