Попередній знак був знищений росіянами під час нетривалої окупації острова.

На острові Зміїний, що знаходиться в акваторії Чорного моря біля узбережжя Одеської області, встановлено прикордонний знак. Як повідомляє голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, подія сталася 12 серпня.

"Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони. Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", - наголосив очільник ДПСУ.

Новий знак встановили військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. Попередній знак був знищений російськими загарбниками у 2022 році під час тимчасової окупації острова, що має стратегічне значення.

Острів Зміїний був окупуваний російськими загарбниками у перші години повномасштабного вторгнення. Вигнати окупантів вдалося 30 червня 2022 року. На цьому острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс "прикриття" свого флоту, який став досить уразливим після потоплення крейсера "Москва".

Після деокупації російська армія неодноразово атакувала Зміїний за допомогою тактичної авіації, скидаючи фугасні бомби.

За словами українських військових, загарбники, можливо, хочуть продемонструвати своє "панування в Чорному морі". Зміїний і акваторія навколо нього - важливий вузол морських транспортних шляхів

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