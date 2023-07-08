Президент вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час битви за острів.

Президент України Володимир Зеленський у 500 день повномасштабної війни відвідав острів Зміїний.

Як повідомив президент у Telegram, він вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя у битві за острів.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!", - написав Зеленський.

На відео видно, що президент прибув на Зміїний човном у супроводі голови ОП Андрія Єрмака. Зеленський разом з Єрмаком та українськими воїнами поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам.

"Я хочу подякувати з цього місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 діб. Наші Збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Нацполіція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Зеленський.

Звільнення Зміїного

Острів Зміїний - один з найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря, який росіяни окупували у лютому 2022 року. Його вдалося звільнити 30 червня 2022 року.

Цьому передувала ліквідація відомого російського флагмана Чорноморську флоту крейсера "Москва" у квітні. Тоді Міноборони РФ назвало свій відступ "жестом доброї волі".

Цьогоріч Україна вшанувала річницю звільнення острова Зміїний та всіх героїв, які віддали за цю мету життя. Їхні імена згадав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців.

Кадрами про те, як ЗСУ діяли в момент спецоперації на острові показав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував всім захисникам України за відданість та службу.

Вас також можуть зацікавити новини: