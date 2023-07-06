Авіація сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Збройні сили України уразили склад боєприпасів російських окупантів та район зосередження ворога. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що вночі сьогодні, 6 липня, Росія завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет "Калібр", сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил, три ракети "Калібр" влучили по місту Львів.

"Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є п’ять загиблих мирних людей та понад 35 - отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

Водночас авіація сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби ворога", - зазначили у Генштабі.

Ракетна атака на Львів - деталі

У ніч на 6 липня у Львові пролунали потужні вибухи. У мерії міста повідомили про атаку російських окупантів та влучання у багатоповерхівку.

Унаслідок ракетної атаки по Львову загинули п'ятеро людей. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, від атаки постраждали 36 людей. На місці удару триває рятувальна операція.

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