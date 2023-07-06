Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття і воно на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку туди спустились лише п’ятеро людей.

Внаслідок ракетного удару окупантів по Львову, за попередніми даними, загинуло чотири людини, постраждали 37.

Про це йдеться у повідомленні МВС. Там додали, що на місці прильоту було врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи. "На місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку", - уточнили в МВС.

У міністерстві додали, що евакуйовано 14 автомобілів з під’їздних шляхів.

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наймолодшою жертвою російського удару стала 21-річна дівчина.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21... Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму", - повідомив деталі голова ОВА.

Козицький додав, що рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки під ними ще можуть бути люди.

Щодо постраждалих, то голова ОВА зазначив, що медичної допомоги потребували 34 людини, 13 з них госпіталізували.

Також він уточнив масштаби руйнувань:

понад 30 будинків;

більше 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Також пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

"Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - констатував Козицький.

Удар по Львову

Вночі російські окупанти запустили по Україні 10 крилатих ракет "Калібр". Як розповіли у Повітряних силах, спочатку ці ракети летіла на Північ, а потім, раптово змінивши курс, полетіли на Захід. Системам ППО вдалося збити 7 запущених ракет.

Одна з ракет упала на житловий будинок у Львові. Перед цим повідомлялося, що внаслідок удару загинули чотири людини, ще 34 дістали поранення.

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